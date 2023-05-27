Врач рассказала, как лечить заболевание, характеризующееся выпадением волос и набором веса

Сухая кожа, выпадение волос, набор веса и плохое настроение являются симптомами гипотиреоза — синдрома, характеризующегося снижением уровня гормонов щитовидной железы. Врач – эндокринолог-диетолог Полина Жаркова рассказала Лайфу о том, как его вылечить.

"Гормональная система подчиняется сложному закону регуляции — гипоталамо-гипофизарной оси. В головном мозге располагаются две маленькие железы — гипоталамус и гипофиз. Гипоталамус выделяет тиреотропин-рилизинг-гормон, который стимулирует гипофиз, увеличивая выработку ТТГ, а он уже в свою очередь влияет на щитовидную железу", — объяснила она.

По словам специалиста, в зависимости от поражения выделяют третичный, вторичный и первичный гипотиреоз, затрагивающий гипоталамус, гипофиз или щитовидную железу соответственно. Чаще всего встречается именно первичный, проявляющийся повышением ТТГ и снижением свободных Т3, Т4.

Он развивается вследствие тиреоидитов различного генеза, среди которых выделяют аутоиммунный, послеродовой, молчащий, подострый и острый: клетки, вырабатывающие гормоны, погибают и перестают вырабатывать тироксин и трийодтиронин.

"Процесс может носить временный характер с последующим восстановлением щитовидной железы и её функции или может быть хроническим. Например, при удалении щитовидной железы по поводу рака/зоба или при развитии аутоиммунного тиреоидита, когда ткань щитовидной железы разрушается собственными антителами организма", — добавила Жаркова.

Причём лечение гипотиреоза, отметила врач, зависит от характера заболевания: при временном достаточно просто подождать, пройдя симптоматическую терапию, а при хроническом потребуется пожизненная заместительная терапия левотироксина натрия — синтетического аналога тироксина. Это восполнит баланс гормонов и сделает жизнь человека не отличающейся от остальных.