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27 мая, 12:37

Силовики антидроновым ружьём посадили украинский БПЛА под Курском

SHOT: Российские силовики посадили украинский беспилотник в Курской области

Российские силовики с помощью антидронового ружья посадили украинский квадрокоптер в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, перед этим БПЛА сбросил боеприпас около села Горналь, примерно в 600 метрах от границы.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области

Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что два дрона упали на здание администрации нефтепровода близ деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших в результате инцидента нет.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Никита Никонов
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