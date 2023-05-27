Силовики антидроновым ружьём посадили украинский БПЛА под Курском

Российские силовики с помощью антидронового ружья посадили украинский квадрокоптер в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, перед этим БПЛА сбросил боеприпас около села Горналь, примерно в 600 метрах от границы.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет.