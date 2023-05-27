Силовики антидроновым ружьём посадили украинский БПЛА под Курском
SHOT: Российские силовики посадили украинский беспилотник в Курской области
Российские силовики с помощью антидронового ружья посадили украинский квадрокоптер в Курской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, перед этим БПЛА сбросил боеприпас около села Горналь, примерно в 600 метрах от границы.
В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что два дрона упали на здание администрации нефтепровода близ деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших в результате инцидента нет.
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Getty Images / Paula Bronstein