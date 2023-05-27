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27 мая, 12:52

Назначен преемник Вучича на посту правящей партии Сербии

Министр обороны Сербии Вучевич сменил президента Вучича на посту лидера СПП

<p>Министр обороны Сербии Милош Вучевич. Обложка © ТАСС / ЕРА </p>

Министр обороны Сербии Милош Вучевич. Обложка © ТАСС / ЕРА

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич занял пост председателя правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

"Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за выдвижение кандидатуры и избрание на пост председателя СПП", — сказал он журналистам по итогам закрытой части заседания партии.

Также Вучевич поблагодарил бывшего председателя партии президента Сербии Александра Вучича за "11 лет блестящего руководства" и "борьбы не за СПП, а прежде всего за республику".

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Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Вместо себя на этот пост он предложил кандидатуру главы Минобороны Милоша Вучевича и дал ему положительную характеристику.

Николь Вербер
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