Назначен преемник Вучича на посту правящей партии Сербии
Министр обороны Сербии Вучевич сменил президента Вучича на посту лидера СПП
Министр обороны Сербии Милош Вучевич. Обложка © ТАСС / ЕРА
Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич занял пост председателя правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).
"Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за выдвижение кандидатуры и избрание на пост председателя СПП", — сказал он журналистам по итогам закрытой части заседания партии.
Также Вучевич поблагодарил бывшего председателя партии президента Сербии Александра Вучича за "11 лет блестящего руководства" и "борьбы не за СПП, а прежде всего за республику".
Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Вместо себя на этот пост он предложил кандидатуру главы Минобороны Милоша Вучевича и дал ему положительную характеристику.