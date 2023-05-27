Назначен преемник Вучича на посту правящей партии Сербии

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич занял пост председателя правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

"Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за выдвижение кандидатуры и избрание на пост председателя СПП", — сказал он журналистам по итогам закрытой части заседания партии.

Также Вучевич поблагодарил бывшего председателя партии президента Сербии Александра Вучича за "11 лет блестящего руководства" и "борьбы не за СПП, а прежде всего за республику".