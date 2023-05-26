Сербы собрали крупнейший митинг в поддержку Вучича и правительства
В Сербии проходит крупнейший митинг в поддержку Вучича и кабмина. Обложка © Twitter / Ozon023
В Белграде проходит крупнейший митинг в поддержку сербского лидера Александра Вучича и кабмина. Сторонники власти собрались на площади перед парламентом (Скупщиной).
Cобрание в центре сербской столицы под названием "Сербия надежды" началось в 20:00 по московскому времени. Граждане принесли с собой флаги и транспаранты в поддержку руководства государства, причём на митинг вышли люди из разных частей республики. Мероприятие проходит на фоне очередного обострения в Косове.
Напомним, ранее Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности из-за столкновений на севере Косова и Метохии между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца.