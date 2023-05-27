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27 мая, 13:34

Россиянкам рассказали, чем грозит псевдоэрозия шейки матки

Гинеколог Козлова: Эктопия шейки матки повышает вероятность развития воспаления

Псевдоэрозия (эктопия) шейки матки не является патологией и не требует лечения, однако повышает вероятность проникновения инфекции и развития воспалительных процессов. По словам врача-гинеколога МЕДСИ Premium на базе КДЦ на Красной Пресне и ММЦ на Мичуринском проспекте Карины Козловой, обычно она не беспокоит пациенток и обнаруживается случайно.

"При этом наличие хронического воспалительного процесса и инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) могут спровоцировать развитие рака шейки матки. Поэтому каждой женщине рекомендуется регулярно наблюдаться у гинеколога, выполнять жидкостную цитологию соскоба шейки матки, ПЦР-тест на ВПЧ и кольпоскопию", рассказала она Лайфу.

Специалист добавила, что псевдоэрозия шейки матки может проявляться в виде нетипичных выделений и боли при половом акте. В таком случае женщине могут быть назначены криодеструкция, электрокоагуляция или лазерное прижигание.

Для профилактики осложнений гинеколог рекомендует соблюдать личную гигиену, избегать незащищённых половых контактов, регулярно проходить профилактические осмотры, а также контролировать гормональный фон и своевременно лечить инфекционные заболевания.

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Ольга Годуненко
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