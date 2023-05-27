Украинские диверсанты обнесли магазин и забрали все сигареты во время атаки на белгородское село
RT: Украинские диверсанты разграбили магазин при атаке на Белгородскую область
Во время атаки на белгородское село Глотово 22 мая украинские диверсанты разграбили магазин. Об этом местные жители рассказали военкору RT Валентину Горшенину.
Местный житель рассказал, что нападавшие вынесли воду, энергетики, батончики и шоколад, а ещё понабрали батареек и забрали все сигареты, что были в магазине. Он добавил, что продавщица была предупреждена руководством и покинула торговую точку за 20 минут до появления ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал свою трактовку диверсии в Белгородской области. По его мнению, смысл этого нападения в том, чтобы перебить информационный эффект от сдачи Бахмута.
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