Поставки Анкарой вооружений Киеву не сочетаются с ролью посредника, заявили в МИД
Дипломат Пилипсон: Поставки Анкарой оружия Киеву противоречат роли посредника
Bayraktar TB2. Обложка © ЕРА / Marcin Bielecki
Поставки Турцией оружия и военной техники Украине не сочетаются с ролью посредника и намерением обеспечить прекращение огня. Об этом заявил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Дипломат напомнил, что Анкара неоднократно высказывала желание как можно скорее добиться прекращения огня на Украине и участвовать как посредник в переговорном процессе.
"Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника", — приводит РИА "Новости" слова Пилипсона.
Самым известным вооружением, которое Турция поставила Украине, является ударный беспилотник Bayraktar TB-2. Первые дроны Киев получил в 2018 году. А в августе прошлого года посол Украины в Анкаре Василий Боднар анонсировал строительство в Незалежной завода по производству БПЛА.