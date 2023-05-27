Поставки Анкарой вооружений Киеву не сочетаются с ролью посредника, заявили в МИД

Поставки Турцией оружия и военной техники Украине не сочетаются с ролью посредника и намерением обеспечить прекращение огня. Об этом заявил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат напомнил, что Анкара неоднократно высказывала желание как можно скорее добиться прекращения огня на Украине и участвовать как посредник в переговорном процессе.

"Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника", — приводит РИА "Новости" слова Пилипсона.