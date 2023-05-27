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27 мая, 13:27

Поставки Анкарой вооружений Киеву не сочетаются с ролью посредника, заявили в МИД

Дипломат Пилипсон: Поставки Анкарой оружия Киеву противоречат роли посредника

<p>Bayraktar TB2. Обложка © ЕРА / Marcin Bielecki</p>

Bayraktar TB2. Обложка © ЕРА / Marcin Bielecki

Поставки Турцией оружия и военной техники Украине не сочетаются с ролью посредника и намерением обеспечить прекращение огня. Об этом заявил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат напомнил, что Анкара неоднократно высказывала желание как можно скорее добиться прекращения огня на Украине и участвовать как посредник в переговорном процессе.

"Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника", — приводит РИА "Новости" слова Пилипсона.

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Самым известным вооружением, которое Турция поставила Украине, является ударный беспилотник Bayraktar TB-2. Первые дроны Киев получил в 2018 году. А в августе прошлого года посол Украины в Анкаре Василий Боднар анонсировал строительство в Незалежной завода по производству БПЛА.

Никита Никонов
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