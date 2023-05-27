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Регион
Опубликовано 27 мая 2023, 13:55
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Военный аналитик объяснил, почему Залужному не помогут истребители F-16

Шон Белл: От истребителей F-16 будет мало пользы без современной авионики

Главком ВСУ Валерий Залужный, требовавший у союзников новые самолёты, будет сильно разочарован истребителями F-16, которые Украине собирается передать Запад. Об этом рассказал военный аналитик Шон Белл в интервью для Sky News.

Белл объяснил, что для достойного сопротивления российским ВКС в воздухе потребуются современные радары и авионика, которые обнаруживают цели в воздухе. Аналитик сомневается, что вместе с истребителями Украине передадут и эти приборы, так как они стоят очень дорого. Плюс в результате боёв передовые технологии могут достаться Москве, а на такой риск Запад вряд ли пойдёт.

"Серьёзный риск заключается в том, что Киев получит то, о чём просил, — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям", заключил военный эксперт.

Аналитик сообщил о потере Украиной вооружений на 150–200 миллиардов долларов
Аналитик сообщил о потере Украиной вооружений на 150–200 миллиардов долларов

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания встанут во главе коалиции по обучению украинских пилотов для управления истребителями F-16. Также в неё войдут Португалия, Норвегия, Бельгия и Польша.

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Юрий Лысенко
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