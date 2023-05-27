Военный аналитик объяснил, почему Залужному не помогут истребители F-16

Главком ВСУ Валерий Залужный, требовавший у союзников новые самолёты, будет сильно разочарован истребителями F-16, которые Украине собирается передать Запад. Об этом рассказал военный аналитик Шон Белл в интервью для Sky News.

Белл объяснил, что для достойного сопротивления российским ВКС в воздухе потребуются современные радары и авионика, которые обнаруживают цели в воздухе. Аналитик сомневается, что вместе с истребителями Украине передадут и эти приборы, так как они стоят очень дорого. Плюс в результате боёв передовые технологии могут достаться Москве, а на такой риск Запад вряд ли пойдёт.

"Серьёзный риск заключается в том, что Киев получит то, о чём просил, — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям", — заключил военный эксперт.