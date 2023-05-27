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27 мая, 14:17

Губернатор Богомаз опроверг слухи, что украинская ДРГ зашла в Брянскую область

Украинские диверсанты не прорывались на территорию Климовского района Брянской области. Об этом сказал губернатор региона Александр Богомаз, комментируя распространившуюся информацию о попытках ДРГ противника проникнуть в область.

"Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что сегодня ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района. Никто из мирных граждан не пострадал. Российские пограничники в ответ подавили огневые точки противника.

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Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны РФ сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома. Никто не пострадал.

Обложка ©

Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance

Татьяна Миссуми
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