Губернатор Богомаз опроверг слухи, что украинская ДРГ зашла в Брянскую область
Украинские диверсанты не прорывались на территорию Климовского района Брянской области. Об этом сказал губернатор региона Александр Богомаз, комментируя распространившуюся информацию о попытках ДРГ противника проникнуть в область.
"Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что сегодня ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района. Никто из мирных граждан не пострадал. Российские пограничники в ответ подавили огневые точки противника.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны РФ сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома. Никто не пострадал.
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