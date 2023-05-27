Министр обороны Сербии уличил премьера Косова в подражании Зеленскому

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти осуществляет террористическую деятельность в сербских муниципалитетах, пытаясь при этом выставить агрессором Белград и создать себе образ жертвы, подобно президенту Украины Владимиру Зеленскому. С таким заявлением в субботу выступил перед журналистами министр обороны Сербии Милош Вучевич после того, как было объявлено, что он займёт пост главы Сербской прогрессивной партии.

"Давайте не будем играть на руку Курти, который, наверное, каждое утро воображает, что он является [президентом Украины Владимиром] Зеленским и что он станет некоей жертвой, а мы — агрессорами", — сказал Вучевич.

Политик назвал события, которые произошли в сербских муниципалитетах в пятницу, прямым терроризмом в отношении местных жителей.