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27 мая, 14:58

Канадцы в рекордный четвёртый раз подряд вышли в финал ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над Латвией и вышла в финал ЧМ

<p>Адам Фантилли забрасывает победную шайбу в ворота Артура Силовса. Обложка © <a href="https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/news/45083/can_lat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IIHF / Andrea Cardin</a></p>

Адам Фантилли забрасывает победную шайбу в ворота Артура Силовса. Обложка © IIHF / Andrea Cardin

Сборная Канады по хоккею победила команду Латвии в полуфинале чемпионата мира. Матч состоялся в финском Тампере.

"Кленовые листья" проигрывали 0:1 и 1:2, но в третьем периоде смогли сломить сопротивление латвийцев. Заброшенными шайбами у Канады отметились Самуэль Бле, Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лоутон. В составе Латвии голы забили Данс Лочмелис и Рудолфс Балцерс.

Родоначальники хоккея вышли в финал чемпионата мира в четвёртый раз подряд. Это рекорд с момента введения серии плей-офф в 1992 году. Последний титул Канады датируется 2021 годом. Их соперник по финалу определится в матче США и Германии.

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А ранее на турнире сборная Канады по хоккею впервые с 2000 года проиграла норвежцам. Встреча прошла на стадионе "Арена Рига" и сенсационно завершилась победой скандинавов в серии буллитов.

Никита Никонов
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