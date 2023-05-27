Канадцы в рекордный четвёртый раз подряд вышли в финал ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею победила команду Латвии в полуфинале чемпионата мира. Матч состоялся в финском Тампере.

"Кленовые листья" проигрывали 0:1 и 1:2, но в третьем периоде смогли сломить сопротивление латвийцев. Заброшенными шайбами у Канады отметились Самуэль Бле, Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лоутон. В составе Латвии голы забили Данс Лочмелис и Рудолфс Балцерс.

Родоначальники хоккея вышли в финал чемпионата мира в четвёртый раз подряд. Это рекорд с момента введения серии плей-офф в 1992 году. Последний титул Канады датируется 2021 годом. Их соперник по финалу определится в матче США и Германии.