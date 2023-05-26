"Это преступление": Фетисов резко высказался о чемпионате мира по хоккею без россиян
Фетисов: Для меня чемпионата мира по хоккею не существует
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что для него не существует чемпионата мира по хоккею, в котором не участвуют россияне.
"Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране, ещё и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Лайф напоминает, что совет Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале прошлого года отстранил от участия в мировых соревнованиях российскую и белорусскую сборные из-за ситуации на Украине. В марте этого года IIHF продлила действие своего решения, а глава организации Люк Тардиф подчеркнул, что отмена запрета может обсуждаться не ранее чем через год. Чемпионат мира по хоккею продлится с 12 по 28 мая в Риге и Тампере, но без участия России и Белоруссии.
ТАСС / Максим Григорьев