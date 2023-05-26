"Это преступление": Фетисов резко высказался о чемпионате мира по хоккею без россиян

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что для него не существует чемпионата мира по хоккею, в котором не участвуют россияне.

"Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране, ещё и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".