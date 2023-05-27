Сотрудница Wildberries обвинила "неизвестного азиата" в домогательствах на работе
SHOT: Сотрудница Wildberries обвинила коллегу в домогательствах
Сотрудница одного из складов Wildberries подверглась домогательствам на рабочем месте и теперь не может опознать обидчика. Как пишет SHOT, около шести часов утра "неизвестный азиат" якобы зажал и облапал 22-летнюю девушку, после чего убежал. Она попыталась сама найти извращенца, но позже обратилась в полицию.
В итоге мужчину вычислили, им оказался некий 30-летний Азамали. Сам он причастность к домогательствам отрицает, что уже проверяют правоохранители. Однако и жертва не уверена в его виновности: девушка не может отличить обидчика от других коллег.
Лайф показывал, как в Сочи разъярённый владелец пунктов выдачи заказов Wildberries выбросил на мусорку вывеску с логотипом маркетплейса. Он рассказал, что только за последние три месяца маркетплейс удержал у него около 300 тысяч рублей за даже не доехавшие до склада товары.
ТАСС / Sergei Fadeichev