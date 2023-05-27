Сотрудница Wildberries обвинила "неизвестного азиата" в домогательствах на работе

Сотрудница одного из складов Wildberries подверглась домогательствам на рабочем месте и теперь не может опознать обидчика. Как пишет SHOT, около шести часов утра "неизвестный азиат" якобы зажал и облапал 22-летнюю девушку, после чего убежал. Она попыталась сама найти извращенца, но позже обратилась в полицию.

В итоге мужчину вычислили, им оказался некий 30-летний Азамали. Сам он причастность к домогательствам отрицает, что уже проверяют правоохранители. Однако и жертва не уверена в его виновности: девушка не может отличить обидчика от других коллег.