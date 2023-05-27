Школьники из РФ взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Российские школьники выиграли восемь золотых медалей на проходившей в Монголии Азиатской олимпиаде по физике, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

Российские призёры Азиатской олимпиады по физике. Фото © Минпросвещения России

"Российская школьная сборная получила восемь золотых медалей на 23-й Азиатской физической олимпиаде (APhO), которая прошла в Республике Монголия. За награды соревнования боролись 240 школьников из более чем 30 стран Азии", — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что олимпиада проходила по правилам международной физической олимпиады, она состояла из теоретического тура и практических испытаний, а по её итогам определят пять школьников для выступления на Международной физической олимпиаде (IPhO 2023), которая пройдёт с 10 по 17 июля в Токио.

Российских школьников готовили на учебно-тренировочных сборах, проводившихся на базе Московского физико-технического института, руководил сборной директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко, уточнили в министерстве.

"Мы на верном пути — интерес к изучению физики, математики, химии, биологии и информатики укрепляется. Сегодня развитию инженерного образования уделяется самое пристальное внимание, и такие успехи на одной из значимых международных олимпиад подтверждают, что в отечественной системе образования есть успешные практики подготовки будущих инженерных кадров, учёных, исследователей, а школьники действительно увлекаются естественно-научными предметами и в будущем связывают свою жизнь именно с этим направлением", — передала пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.