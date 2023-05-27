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27 мая, 15:53

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ в квартиру многоэтажки

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего одна из украинских ракет попала в квартиру жилого дома. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Куйбышевском районе в результате варварского обстрела укронацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева", написал он в телеграм-канале.

По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка произошёл в 17:55 по московскому времени. ВСУ выпустили по жилым кварталам семь снарядов калибра 155 мм. О пострадавших не сообщается.

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Накануне Лайф писал, что украинские войска трижды за день обстреляли Донецк. Обстрел производился с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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ТАСС / Николай Тришин

Татьяна Миссуми
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