Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ в квартиру многоэтажки

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего одна из украинских ракет попала в квартиру жилого дома. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Куйбышевском районе в результате варварского обстрела укронацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева", — написал он в телеграм-канале.

По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка произошёл в 17:55 по московскому времени. ВСУ выпустили по жилым кварталам семь снарядов калибра 155 мм. О пострадавших не сообщается.