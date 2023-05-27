Англичанин-шизофреник приехал туристом в Москву и "прописался" в столице бомжом

Британец бросил семью, отправился путешествовать по миру, но, оказавшись в России в 2020 году, остался здесь навсегда и возвращаться на родину отказывается. Его историю приводит kp.ru.

35-летний Джордж Боултби фактически стал бомжом, его часто видят около "Москвы-Сити". По его словам, он потерял документы. Однако известно, что за мужчиной приезжали родители и уговаривали вернуться, но он не согласился. В Великобритании у него осталась семья: жена и трое детей. В 2015 году мужчине поставили диагноз "параноидная шизофрения", с тех пор его и потянуло на приключения в других странах.

Столичная полиция несколько раз ловила Боултби за попрошайничество, но он вновь появляется на городских улицах. Его подкармливают продавцы фастфуда, а греться зимой он ходит в храм на Поклонной горе. Местные уже привыкли периодически встречать его и считают, что, видимо, британцу комфортно быть бомжом.

"Сначала он приходил к нам один раз в день, а потом зачастил. Перешёл на трёхразовое питание. Неделю так ходит. Вторую. А потом я взорвалась: "Дорогой мой, имей совесть! Это же всё за мой счёт, хозяин из моих денег вычитает". Когда я ему это всё высказала, он знаете, что сделал? "Фак" мне показал", — поделилась продавщица одного кафе.

Но многие всё же считают британца незлобным. Раньше он жил в хостеле недалеко от Поклонной горы, но сейчас продолжает скитаться. И хотя милостыню не просит, чтобы не нарваться на полицию, но от угощения по-прежнему не отказывается.