В ДНР семеро бывших заключённых сбежали из воинской части

Семеро бывших заключённых, которые стали военнослужащими-добровольцами, сбежали из воинской части в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключённых — военнослужащие одного из подразделений", — сказал собеседник агентства.

Впоследствии пятерых сбежавших задержали. Троих — в районе Брянки в ЛНР, они сидели в кафе и были пьяны. Ещё двоих — близ Соледара. Одного, как выяснилось, они сами и застрелили, поскольку тот хотел сдаться полиции. Ещё одного ищут.