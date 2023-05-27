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27 мая, 17:48

Рэпершу ALIZADE задержали в Турции и готовят к депортации в Россию

<p>Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=81LJJFASh-I&ab_channel=ALIZADE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ALIZADE</a></p>

Обложка © YouTube / ALIZADE

В Турции задержали российскую рэпершу Асю Ализаде. Как пишет телеграм-канал SHOT, причиной тому послужила пропаганда наркотиков в клипах артистки.

Местной генпрокуратуре не понравилось слово "марихуана" в треках ALIZADE, поэтому творчество девушки попало под проверку. Результат — Ася ждёт высылки из страны в центре для депортации.

Ася Ализаде — уроженка Азербайджана, но в далёком детстве вместе с семьёй переехала в Москву. В 2022 году она покинула страну. До этого её включали в список самых перспективных молодых исполнителей России.

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Ранее Лайф рассказывал, что рэпера Schokk не пустили с флагом России на его же концерт в московский клуб. Теперь дизайн-завод "Флакон", где должно было пройти выступление, может попасть под проверку.

Максим Плетнёв
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