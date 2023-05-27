Рэпершу ALIZADE задержали в Турции и готовят к депортации в Россию

В Турции задержали российскую рэпершу Асю Ализаде. Как пишет телеграм-канал SHOT, причиной тому послужила пропаганда наркотиков в клипах артистки.

Местной генпрокуратуре не понравилось слово "марихуана" в треках ALIZADE, поэтому творчество девушки попало под проверку. Результат — Ася ждёт высылки из страны в центре для депортации.

Ася Ализаде — уроженка Азербайджана, но в далёком детстве вместе с семьёй переехала в Москву. В 2022 году она покинула страну. До этого её включали в список самых перспективных молодых исполнителей России.