Колокольцев указал на украинский след в производстве "синтетики" в РФ

В процессе борьбы с производством синтетических наркотиков стало очевидно, что в этом бизнесе замешана Украина. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его словам, некоторые из организаторов нелегальной деятельности в РФ также приезжают из Незалежной.

"Последние наши результаты по пресечению деятельности так называемых нарколабораторий по производству синтетики, синтетических наркотиков, показывают, что наши соседи полностью вовлечены в этот бизнес", — сказал он в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-1".

Глава ведомства отметил, что в последний раз силовики изъяли до пятисот килограммов синтетических наркотиков и, кроме того, им удаётся находить тонны прекурсоров.