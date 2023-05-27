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27 мая, 18:12

Колокольцев указал на украинский след в производстве "синтетики" в РФ

Колокольцев заявил о вовлечённости Украины в производство синтетических веществ

В процессе борьбы с производством синтетических наркотиков стало очевидно, что в этом бизнесе замешана Украина. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его словам, некоторые из организаторов нелегальной деятельности в РФ также приезжают из Незалежной.

"Последние наши результаты по пресечению деятельности так называемых нарколабораторий по производству синтетики, синтетических наркотиков, показывают, что наши соседи полностью вовлечены в этот бизнес", сказал он в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-1".

Глава ведомства отметил, что в последний раз силовики изъяли до пятисот килограммов синтетических наркотиков и, кроме того, им удаётся находить тонны прекурсоров.

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Также Владимир Колокольцев рассказал, как победить разрастание в России киберпреступности. По его словам, важно привлекать к профилактике публичных лиц, так как без общественности побороть эту беду не выйдет.

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ТАСС / Антон Бастаков

Матвей Константинов
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