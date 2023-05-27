Колокольцев указал на украинский след в производстве "синтетики" в РФ
Колокольцев заявил о вовлечённости Украины в производство синтетических веществ
В процессе борьбы с производством синтетических наркотиков стало очевидно, что в этом бизнесе замешана Украина. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его словам, некоторые из организаторов нелегальной деятельности в РФ также приезжают из Незалежной.
"Последние наши результаты по пресечению деятельности так называемых нарколабораторий по производству синтетики, синтетических наркотиков, показывают, что наши соседи полностью вовлечены в этот бизнес", — сказал он в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-1".
Глава ведомства отметил, что в последний раз силовики изъяли до пятисот килограммов синтетических наркотиков и, кроме того, им удаётся находить тонны прекурсоров.
Также Владимир Колокольцев рассказал, как победить разрастание в России киберпреступности. По его словам, важно привлекать к профилактике публичных лиц, так как без общественности побороть эту беду не выйдет.
ТАСС / Антон Бастаков