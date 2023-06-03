Всемирный день велосипеда, Троицкая родительская суббота: праздники и приметы 3 июня Сегодня, 3 июня 2023 года, православные готовятся к большому празднику — одному из 12 самых важных. А ещё сегодня — особый день для любителей прокатиться с ветерком, не вредя природе. И, конечно же, как и на любой другой день, на сегодня нашлось немало народных примет 2 июня, 21:01 3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Всемирный день велосипеда

Интересные факты о Всемирном дне велосипеда

Как ни странно, этот праздник официально признанный и глобальный. Вот что интересного о нём можно узнать: Учреждён в апреле 2018 года Организацией Объединённых Наций.

Отмечается ежегодно 3 июня, дата не переносится.

Резолюцию ООН о Всемирном дне велосипеда поддержали 56 стран.

Инициатор праздника — профессор Лешек Сибилски из США.

Отмечается по всему миру, в том числе в России.

В этот день проводят велопарады и велогонки. Почему двухколёсный транспорт так популярен, кто и когда изобрёл велосипед, читайте на Лайфе.

Чем полезен велосипед?

Езда на велосипеде умеренной интенсивности очень полезна дня здоровья. Это очень экологичный транспорт, так как никаких химических выбросов при движении нет. В ООН отмечают, что это ещё и транспорт, буквально объединяющий мир: во всех странах любят велосипеды, в некоторых — особенно. Например, в Нидерландах, Китае.

Троицкая родительская суббота

Факты о Троицкой родительской субботе

Предлагаем несколько фактов о сегодняшнем православном празднике, одном из дней поминовения: Это религиозный православный праздник.

Отмечается как в России, так и в других странах, где есть православные.

Отмечается в субботу перед праздником Троицы (Святой Пятидесятницы).

В этом году выпадает на 3 июня.

В храмах проводятся литургия и панихида.

В этот день принято молиться за усопших родных и близких, посещать кладбища.

В православном календаре есть особые дни поминовения усопших, которые называются родительскими субботами. В две из них молятся за упокой не только близких, но и всех почивших православных, эти праздники называются Вселенскими поминальными субботами. Троицкая родительская суббота — одна из них.

Что нельзя делать в этот день:

Предаваться унынию, горевать и плакать;

Сильно напиваться.

Устраивать пышные застолья, проводить свадьбы.

Приносить в храм и жертвовать непостную еду.

Гадать и проводить языческие обряды.

Ссориться и врать, а также обижаться и злиться.

Заниматься тяжёлым физическим трудом, но и бездельничать не следует.

Всемирный день косолапости

Интересные факты о Всемирном дне косолапости

Предлагаем несколько фактов о том, как, где и когда отмечается Всемирный день косолапости: Отмечается ежегодно 3 июня.

Учреждён был в 2013 году.

Праздник неофициальный.

Инициатор празднования — международная ассоциация Ponseti International.

3 июня — день рождения Игнасио Понсети, который предложил метод лечения косолапости.

Цель Всемирного дня косолапости — повысить осведомлённость о косолапости и её профилактике.

В этот день проводятся семинары по теме косолапости, выпускаются информационные материалы.

Косолапый мишка благодаря детской песенке-потешке мог бы стать символом праздника 3 июня. Фото © Unsplash

Косолапость — это деформация стопы, когда она отклоняется внутрь от оси голени. Такой дефект врождённый, им страдают примерно трое из тысячи новорождённых, чаще мальчики. Для лечения используется метод Понсети, который не требует хирургического вмешательства. Стопе постепенно придают правильное положение за счёт гипсовых повязок.

День рождения парашюта

Интересные факты о дне рождения парашюта

Вот несколько интересных фактов о том, откуда взялся День рождения парашюта: Отмечается ежегодно 3 июня.

Праздник неофициальный, малоизвестный.

Как утверждается, именно 3 июня парашют впервые был продемонстрирован в деле.

Каких-то празднований в этот день не проводится, это больше дань памяти изобретателю.

Празднование Дня рождения парашюта 3 июня относят к тому, что якобы именно в этот день в 1785 году французский изобретатель Жан Пьер Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Правда, полноценный первый прыжок с парашютом был совершён через несколько лет — 22 октября 1797 года. Француз Андре-Жак Гарнерен над парком Монсо в Париже прыгнул с воздушного шара, находившегося на высоте примерно 680 метров. Изобретателем ранцевого же парашюта является наш соотечественник Глеб Котельников. Инженер из Санкт-Петербурга в 1912 году получил патент на своё творение в России, Франции, Германии и США.

Именинники 3 июня

Сегодня именины отмечает российская певица Елена Ваенга. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 3 июня 2023 года, именинниками являются обладатели следующих имён: Елена

Касьян

Кирилл

Константин

Михаил

Фёдор

Ярослав. Редакция Лайфа поздравляет их с таким праздником!

Приметы 3 июня

Оленин (Еленин) день

Православная церковь вспоминает 2 июня 2023 года святую Елену, мать римского императора Константина I, которая, по преданию, основала храм Гроба Господня. По народному календарю же в эту дату отмечается Оленин день.

В старину в этот день крестьяне начинали сеять лён, совершали обряды на хороший урожай. Ещё считалось, что это особенный день для урожая огурцов. В народе говорили: "Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы".

Девушки в Оленин день должны были ходить простоволосыми, делать косы запрещалось. Ещё нельзя было вытирать пыль с ламп — боялись, что после этого будет чёрная полоса.

В народе считали, что на Оленин день нельзя носить тёмные вещи, — это воспринималось как предвестник ссоры. А светлая, белая одежда была залогом мира и давала шанс завершить давний конфликт.

Погодные приметы на 3 июня

Дождливый день — осень будет ненастной.

Умеренно тепло — ненастье затянется.

Яркие звёзды — к ненастью.

Духота утром — днём погода будет плохая.

Круг вокруг Луны — к пасмурной погоде.

Авторы Вадим Андреев