"Интимный массаж" обошёлся москвичу почти в сто тысяч рублей

Тоска по Таиланду имела неприятные последствия для жителя столицы: вместо массажа "с окончанием" он лишился почти ста тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

29-летний москвич Александр в поисках тактильных удовольствий отыскал контакты салона интимного массажа, но не смог дозвониться по указанным номерам. Тут бы и делу конец, однако мошенники под прикрытием продавцов интимных услуг считали иначе. На следующий день позвонил некий человек и сообщил, что счета Александра заблокированы — якобы из-за звонка в салон. Ну а дальше по накатанной: чтобы разблокировать счета, необходимо перевести 90 тысяч рублей на указанный номер.