"Интимный массаж" обошёлся москвичу почти в сто тысяч рублей
Жителя Москвы, желавшего попасть на "интимный массаж", развели на 90 тыс. рублей
Тоска по Таиланду имела неприятные последствия для жителя столицы: вместо массажа "с окончанием" он лишился почти ста тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
29-летний москвич Александр в поисках тактильных удовольствий отыскал контакты салона интимного массажа, но не смог дозвониться по указанным номерам. Тут бы и делу конец, однако мошенники под прикрытием продавцов интимных услуг считали иначе. На следующий день позвонил некий человек и сообщил, что счета Александра заблокированы — якобы из-за звонка в салон. Ну а дальше по накатанной: чтобы разблокировать счета, необходимо перевести 90 тысяч рублей на указанный номер.
В сумрачном состоянии рассудка москвич перевёл мошеннику аж 91,5 тысячи. Когда осознал, что его обманули, обратился в полицию. Звонившего разыскивают.
Ранее юрист рассказал ещё об одной уловке телефонных мошенников — с "аудиопротоколированием". Такую хитрость они используют, когда звонят, представляясь сотрудниками полиции или Следственного комитета.
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