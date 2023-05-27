Кириенко принял участие в открытии академии творческих индустрий "Меганом"

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко принял участие в официальном открытии академии творческих индустрий "Меганом" в крымской бухте Капсель. Площадка станет одной из ключевых для развития молодого российского искусства и ядром молодёжно-просветительского курорта "Таврида-Арт".

"Академия творческих индустрий "Меганом" — это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера "Таврида". Несколько лет назад всё начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно: всё делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что самореализация — одна из важнейших ценностей для сегодняшнего поколения. Как отметил Кириенко, с запуском "Меганома" завершается программа создания трёх круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. Он назвал это "системой выявления и поддержки талантливой молодёжи в стране". С одной стороны, добавил Кириенко, "Меганом" — важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, а с другой — пространство совместной деятельности, которое "показывает, что Россия — это страна возможностей".