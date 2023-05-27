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27 мая, 18:54

Кириенко принял участие в открытии академии творческих индустрий "Меганом"

<p>Сергей Кириенко в "Меганоме". Обложка © <a href="https://tavrida.art/news/article/a668a932-4284-48c4-a989-a4a6b680f151" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба арт-кластера "Таврида"</a></p>

Сергей Кириенко в "Меганоме". Обложка © Пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко принял участие в официальном открытии академии творческих индустрий "Меганом" в крымской бухте Капсель. Площадка станет одной из ключевых для развития молодого российского искусства и ядром молодёжно-просветительского курорта "Таврида-Арт".

"Академия творческих индустрий "Меганом" — это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера "Таврида". Несколько лет назад всё начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно: всё делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы", говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что самореализация — одна из важнейших ценностей для сегодняшнего поколения. Как отметил Кириенко, с запуском "Меганома" завершается программа создания трёх круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. Он назвал это "системой выявления и поддержки талантливой молодёжи в стране". С одной стороны, добавил Кириенко, "Меганом" — важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, а с другой — пространство совместной деятельности, которое "показывает, что Россия — это страна возможностей".

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Ранее Сергей Кириенко заявил, что именно сегодня определяется будущее мира, России и каждого человека. По его словам, главным инструментом и ресурсом конкурентоспособности становятся знания.

Матвей Константинов
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