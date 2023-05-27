Российские шахматистки Лагно и Горячкина отобрались на турнир претенденток

Российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина примут участие в турнире претенденток — этапе соревнований на первенство мира по шахматам среди женщин.

В Никосии завершился четвёртый — заключительный — этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). По его итогам у 33-летней Лагно пятое место, 24-летняя Горячкина стала восьмой.

По результатам всех четырёх этапов Лагно занимает первое место, следом расположилась Горячкина. Турнир претенденток состоится в Торонто в апреле 2024 года.