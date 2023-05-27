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27 мая, 19:30

Российские шахматистки Лагно и Горячкина отобрались на турнир претенденток

<p>Екатерина Лагно. Обложка © <a href="https://www.fide.com/news/266" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fide.com</a></p>

Екатерина Лагно. Обложка © fide.com

Российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина примут участие в турнире претенденток — этапе соревнований на первенство мира по шахматам среди женщин.

В Никосии завершился четвёртый — заключительный — этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). По его итогам у 33-летней Лагно пятое место, 24-летняя Горячкина стала восьмой.

По результатам всех четырёх этапов Лагно занимает первое место, следом расположилась Горячкина. Турнир претенденток состоится в Торонто в апреле 2024 года.

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Ранее Лайф писал, что на чемпионате Европы по шахматам победил россиянин. 23-летний Алексей Сарана набрал 8,5 очка в 11 турах.

Лариса Сафронова
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