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27 мая, 18:58

В Ярославской области обрушилась кровля горящей мебельной фабрики

В Рыбинске Ярославской области на площади 3 тысячи квадратных метров обрушилась кровля горящего предприятия. По данным SHOT, речь идёт о мебельной фабрике "Свобода". Пострадавших нет, над городом возвышается огромный столб дыма.

Пожар на мебельной фабрике в Рыбинске. Видео © LIFE

Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, на месте работает более 60 огнеборцев и 21 единица техники.

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Лайф писал о пожаре в здании театра Et Cetera во Фроловом переулке в Москве. По предварительным данным, возгорание возникло на площади пять квадратных метров в сауне на пятом этаже. Пострадавших нет.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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