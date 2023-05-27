В Ярославской области обрушилась кровля горящей мебельной фабрики
В Рыбинске Ярославской области на площади 3 тысячи квадратных метров обрушилась кровля горящего предприятия. По данным SHOT, речь идёт о мебельной фабрике "Свобода". Пострадавших нет, над городом возвышается огромный столб дыма.
Пожар на мебельной фабрике в Рыбинске. Видео © LIFE
Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, на месте работает более 60 огнеборцев и 21 единица техники.
Лайф писал о пожаре в здании театра Et Cetera во Фроловом переулке в Москве. По предварительным данным, возгорание возникло на площади пять квадратных метров в сауне на пятом этаже. Пострадавших нет.
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