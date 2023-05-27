Путин заявил о наступившем времени самоопределения для России
Для России наступило время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида".
Видеообращение Владимира Путина по случаю открытия академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида". Видео © LIFE
"Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода. И в "Тавриде" сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить", — сказал глава государства.
Сейчас всё, что связано с Россией, пытаются "отменить", вычеркнуть из достояния цивилизации, подчеркнул Путин. Однако этими действиями они наказывают прежде всего самих себя, лишают народы и граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам. Но российская культура имеет "особый ценностный посыл, говорящий о силе милосердия, взаимоуважения, о важнейших духовных, нравственных основах", который необходимо сохранить.
России не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития, добавил президент.
При этом Путин выразил надежду, что у участников "Тавриды" получится сказать своё слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние отечественной культуры.
Ранее Лайф писал, что президент Путин учредил орден Гагарина за заслуги в сфере космоса. Также были названы заслуги, за которые он будет вручаться.