Путин заявил о наступившем времени самоопределения для России

Для России наступило время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида".

Видеообращение Владимира Путина по случаю открытия академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида". Видео © LIFE

"Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода. И в "Тавриде" сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить", — сказал глава государства.

Сейчас всё, что связано с Россией, пытаются "отменить", вычеркнуть из достояния цивилизации, подчеркнул Путин. Однако этими действиями они наказывают прежде всего самих себя, лишают народы и граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам. Но российская культура имеет "особый ценностный посыл, говорящий о силе милосердия, взаимоуважения, о важнейших духовных, нравственных основах", который необходимо сохранить.

России не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития, добавил президент.

При этом Путин выразил надежду, что у участников "Тавриды" получится сказать своё слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние отечественной культуры.