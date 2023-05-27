Глава Georgian Airways: Зурабишвили станет персоной нон грата для Грузии

Глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в том, что она не налаживает отношения с соседними странами. Он считает, что вскоре политик может стать персоной нон грата в собственной стране.

"...Я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в её отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией", — заявил он журналистам.

Также Гаиашвили добавил, что, исходя из выступления Зурабишвили на торжестве Дня независимости, 26 мая, когда она раскритиковала внешнюю политику грузинских властей, глава государства может стать нежелательным лицом не только для национального авиаперевозчика, но и для всей страны.