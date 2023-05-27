Германия сыграет с Канадой в финале чемпионата мира по хоккею
Германия победила США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Вторым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Германии. В полуфинале она сломила сопротивление США (4:3).
В решающем матче встретятся команды Германии и Канады. США сыграют с Латвией в матче за третье место.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов резко высказался о чемпионате мира по хоккею без россиян. Депутат Госдумы назвал преступлением показ турнира в России и обсуждение его итогов.
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IIHF / MATT ZAMBONIN