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27 мая, 20:01

Германия сыграет с Канадой в финале чемпионата мира по хоккею

Германия победила США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Вторым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Германии. В полуфинале она сломила сопротивление США (4:3).

В решающем матче встретятся команды Германии и Канады. США сыграют с Латвией в матче за третье место.

Канадцы в рекордный четвёртый раз подряд вышли в финал ЧМ по хоккею

Канадцы в рекордный четвёртый раз подряд вышли в финал ЧМ по хоккею

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов резко высказался о чемпионате мира по хоккею без россиян. Депутат Госдумы назвал преступлением показ турнира в России и обсуждение его итогов.

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IIHF / MATT ZAMBONIN

Артур Лапсаков
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