Путин: Пограничники используют все средства для защиты суверенитета России

Российские пограничники будут использовать все силы и средства, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днём пограничника.

Путин поздравил с Днём пограничника. Видео © Telegram-канал Кремля

"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу и особо отметить всех пограничников, участвующих в специальной военной операции, сражающихся с неонацистами", — сказал глава государства в видеообращении.

Путин отметил, что сотрудники пограничной службы всегда твёрдо стояли на страже государственных интересов и первыми отражали натиск нападавшего врага. Нынешние пограничники, по словам президента, потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм. Сегодня они честно и достойно исполняют свой долг.

Важной задачей президент назвал надёжное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. Также он призвал обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые регионы — в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.