Россия ещё не начала "действовать серьёзно" в СВО, заявил посол в Лондоне
Посол РФ в Лондоне Келин: Россия готова к миру, но Запад ведёт всё к эскалации
Россия готова к миру, однако Запад желает эскалации конфликта. Такое заявление сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Как он отметил в интервью Би-би-си, продолжительность украинского конфликта зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО и Великобританией в частности.
"Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра", — сказал Келин.
При этом дипломат заявил, что Москва "ещё не начала действовать серьёзно" в рамках спецоперации, напомнив, что она имеет "колоссальные" ресурсы.
Ранее в МИД России призвали Киев отказаться от вступления в НАТО и ЕС для достижения мира. Заместитель министра Михаил Галузин также указал, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения.
t.me / Russian Embassy in London