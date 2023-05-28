Россия ещё не начала "действовать серьёзно" в СВО, заявил посол в Лондоне

Россия готова к миру, однако Запад желает эскалации конфликта. Такое заявление сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Как он отметил в интервью Би-би-си, продолжительность украинского конфликта зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО и Великобританией в частности.

"Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра", — сказал Келин.

При этом дипломат заявил, что Москва "ещё не начала действовать серьёзно" в рамках спецоперации, напомнив, что она имеет "колоссальные" ресурсы.