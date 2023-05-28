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28 мая, 02:14

Вашингтон ответил на решение Китая запретить американские полупроводники

Министр торговли: США не будут мириться с запретом Китая полупроводников Micron

Вашингтон отреагировал на введённый Китаем запрет использовать в ряде ключевых сегментов полупроводники американской Micron Technology, посчитав это "экономическим сдерживанием". Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы расцениваем это просто как экономическое сдерживание. Мы не будем с этим мириться, мы также не считаем, что оно будет успешным", — приводит агентство слова министра торговли США Джины Раймондо.

Пока не известно, каковы будут встречные меры. Вашингтон, пишет издание, согласовывает возможный ответ со своими союзниками.

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Ранее Лайф писал, что американский производитель полупроводников Micron не прошёл проверку в Китае. Пекин считает, что разработки этой компании создают угрозу национальной безопасности страны.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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