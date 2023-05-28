Вашингтон ответил на решение Китая запретить американские полупроводники
Министр торговли: США не будут мириться с запретом Китая полупроводников Micron
Вашингтон отреагировал на введённый Китаем запрет использовать в ряде ключевых сегментов полупроводники американской Micron Technology, посчитав это "экономическим сдерживанием". Об этом сообщает Bloomberg.
"Мы расцениваем это просто как экономическое сдерживание. Мы не будем с этим мириться, мы также не считаем, что оно будет успешным", — приводит агентство слова министра торговли США Джины Раймондо.
Пока не известно, каковы будут встречные меры. Вашингтон, пишет издание, согласовывает возможный ответ со своими союзниками.
Ранее Лайф писал, что американский производитель полупроводников Micron не прошёл проверку в Китае. Пекин считает, что разработки этой компании создают угрозу национальной безопасности страны.
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