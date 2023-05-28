Вашингтон ответил на решение Китая запретить американские полупроводники

Вашингтон отреагировал на введённый Китаем запрет использовать в ряде ключевых сегментов полупроводники американской Micron Technology, посчитав это "экономическим сдерживанием". Об этом сообщает Bloomberg .

"Мы расцениваем это просто как экономическое сдерживание. Мы не будем с этим мириться, мы также не считаем, что оно будет успешным", — приводит агентство слова министра торговли США Джины Раймондо.