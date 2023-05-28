"Преступление!": В Египте призвали навсегда запретить сериал Netflix с темнокожей актрисой в роли Клеопатры

Возмущённые египтяне потребовали запретить в стране показ мини-сериала Netflix "Царица Клеопатра" из-за темнокожей актрисы в главной роли. Соответствующую жалобу в местную генпрокуратуру направил советник по правовым вопросам министра культуры страны Эссам Рефаат, передаёт El-Watan.

10 мая на стриминговом сервисе состоялась премьера документального фильма, однако ещё до выхода трейлера местные жители раскритиковали выбор темнокожей британской актрисы Адель Джеймс на роль последней царицы эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев.

"Платформа Netflix в Арабской Республике Египет совершила преступление, посягнув на ментальный образ исторических ценностей, из-за чего произведение классифицируется как историческая подделка ради драматургии", — заявил автор жалобы.

Рефаат отметил, что показ сериала прошёл без согласования художественной идеи и способа её воплощения с Министерством по делам древностей Египта и Министерством культуры. По его словам, авторам фильма следовало обратиться к специалистам в области археологии и антропологии для создания корректного образа царицы, однако они этого не сделали.

"Советник Эссам Рефаат в конце своего сообщения потребовал, чтобы фильм был снят с платформы Netflix и навсегда запрещён", — говорится в тексте статьи.