"Эпидемия транквилизаторов" накрыла Филадельфию и сделала "зомби" из местных наркоманов

Эпидемия "транквилизаторов" накрыла Филадельфию. Американцы показывают ужасающие кадры из района Кенсингтон, который стал рынком сбыта наркотиков под открытым небом, и бьют тревогу. Об этом пишет газета New York Post.

Наркоманы в районе Кенсингтон в Филадельфии. Видео © Tiktok / urbanvisuals2.0

По данным авторов статьи, в городе увеличилось количество наркоманов, подсевших на ксилазин — транквилизатор и сильный седативный препарат, используемый для усиления действия кокаина и героина. Улицы Кенсингтона — района с довольно плохой репутацией — заполонили наркозависимые в бессознательном состоянии. После получения дозы они превращаются в настоящих зомби, передвигаясь со скоростью черепахи или вовсе оседая на землю.

Власти Филадельфии напуганы ситуацией. Как отмечает автор статьи, эпидемия сильно ударила по городу, из-за чего возросло количество смертей от передозировки, а также тяжёлых травм, которые наркоманы получают в результате стычек друг с другом. По данным основательницы некоммерческой организации Savage Sisters Сары Лорел, употребление ксилазина существенно увеличилось за последних четыре года, из-за чего на сегодняшний день множество жителей города страдают от некроза тканей и открытых язв.