Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана
Путин: Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене
Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днём независимости республики. Телеграмма лидера РФ опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики — Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", — отметил Путин.
Глава государства добавил, что российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия. Динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании комплекса партнёрских связей и пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана — счастья и процветания.
Ранее президент России объявил о планируемой встрече вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении, на которой будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры должны состояться в начале июня.
ТАСС / POOL / Евгений Биятов