Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днём независимости республики. Телеграмма лидера РФ опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики — Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия. Динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании комплекса партнёрских связей и пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана — счастья и процветания.