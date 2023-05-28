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28 мая, 06:35

Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана

Путин: Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днём независимости республики. Телеграмма лидера РФ опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики — Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия. Динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании комплекса партнёрских связей и пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана — счастья и процветания.

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Ранее президент России объявил о планируемой встрече вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении, на которой будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры должны состояться в начале июня.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Евгений Биятов

Никита Никонов
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