Летевший со стороны Эстонии НЛО заметили близ Петербурга

В Ленинградской области неподалёку от Санкт-Петербурга был замечен неизвестный летательный аппарат, двигавшийся со стороны Эстонии. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

НЛО на высоте около двух километров обнаружили накануне около восьми вечера недалеко от Соснового Бора. Подробности выясняются.