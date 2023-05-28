Летевший со стороны Эстонии НЛО заметили близ Петербурга
SHOT: В Ленобласти вечером 27 мая засекли неизвестный летательный аппарат
В Ленинградской области неподалёку от Санкт-Петербурга был замечен неизвестный летательный аппарат, двигавшийся со стороны Эстонии. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
НЛО на высоте около двух километров обнаружили накануне около восьми вечера недалеко от Соснового Бора. Подробности выясняются.
Ранее Лайф писал, что в Курской области силовики антидроновым ружьём посадили украинский БПЛА. Сообщалось, что перед этим беспилотник сбросил боеприпас около села Горналь, примерно в 600 метрах от границы. Пострадавших и разрушений нет.
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