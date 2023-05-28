Командиры теробороны во Львове обокрали солдат на 100 миллионов гривен

Руководство территориальной обороны во Львове обокрало украинских солдат на 100 миллионов гривен — более 213 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, передаёт местный портал LMN.

По данным издания, в начале мая этого года солдаты Самборской ТРО не выдержали и заявили, что командиры сильно экономят на их питании и экипировке. Военные даже направили жалобу украинскому президенту и привели ряд фактов злоупотреблений их военного руководства. По их словам, комбат и комбриг обеспечивали бойцов негодными продуктами, зачастую просроченными или заплесневелыми, и не хотели принимать меры по улучшению питания.

При этом каждый месяц по их приказу солдаты должны были отдавать по 300 гривен для приготовления обеда, несмотря на то что часть находится на круглосуточном обеспечении питанием и имеет поваров в штате. Иногда военным даже приходилось голодать. Кроме того, им не могли выдать нормальную одежду и экипировку — почти 90% личного состава воинской части одевались за свой счёт или выживали благодаря волонтёрам.

Теперь в деле разбираются местные правоохранители. Теробороновцы в письме потребовали призвать виновных к ответственности. Теперь их военному руководству грозит до восьми лет тюрьмы.