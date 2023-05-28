На Филиппинах усомнились, что там введут санкции против России

Филиппины не собираются присоединяться к санкциям против России и продолжат придерживаться нейтралитета в вопросе украинского конфликта. Об этом сказал посол данной страны в Москве Игорь Байлен.

"Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".