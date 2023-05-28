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28 мая, 07:33

На Филиппинах усомнились, что там введут санкции против России

Посол Филиппин Байлен счёл маловероятным введение его страной санкций против РФ

Филиппины не собираются присоединяться к санкциям против России и продолжат придерживаться нейтралитета в вопросе украинского конфликта. Об этом сказал посол данной страны в Москве Игорь Байлен.

"Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом", уточнил он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее сообщалось, что ещё одна страна Евросоюза выразила недовольство 11-м пакетом антироссийских санкций. К Венгрии присоединилась Греция. Будапешт и Афины не намерены согласовывать новые рестрикции до тех пор, пока Киев не исключит компании этих стран из своего списка "спонсоров войны". В перечне — одна венгерская и пять греческих фирм.

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Татьяна Миссуми
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