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28 мая, 08:39

Граждане Украины наладили новый канал поставки наркотиков в Россию

ФТС: С Украины пытаются ввозить в Россию наркотики через северо-западную границу

В прошлом году на северо-западных границах РФ возник новый вид преступной активности: граждане Украины на легковых автомобилях предпринимают попытки провозить наркотики. Об этом РИА "Новости" рассказал исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно", — сообщил он.

Давыдов подчеркнул, что до прошлого года такой незаконной активности на границах с ЕС не было.

Руслан Давыдов добавил, что эта деятельность вовсе не обязательно возникла стихийно из-за новых обстоятельств, а может вестись намеренно с целью навредить России.

Сотрудники таможенной службы применяют инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-машины, что позволяет оперативно выявлять и блокировать попытки провоза наркотиков, отметил Руслан Давыдов.

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Ранее Лайф рассказывал о том, как сотрудниками таможни была пресечена попытка провоза в Россию почти тонны наркотиков.

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ТАСС / Виталий Невар

Юрий Лысенко
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