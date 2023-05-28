Граждане Украины наладили новый канал поставки наркотиков в Россию

В прошлом году на северо-западных границах РФ возник новый вид преступной активности: граждане Украины на легковых автомобилях предпринимают попытки провозить наркотики. Об этом РИА "Новости" рассказал исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно", — сообщил он.

Давыдов подчеркнул, что до прошлого года такой незаконной активности на границах с ЕС не было.

Руслан Давыдов добавил, что эта деятельность вовсе не обязательно возникла стихийно из-за новых обстоятельств, а может вестись намеренно с целью навредить России.

Сотрудники таможенной службы применяют инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-машины, что позволяет оперативно выявлять и блокировать попытки провоза наркотиков, отметил Руслан Давыдов.