Поражающими элементами были начинены дроны, атаковавшие нефтестанцию под Псковом

Беспилотники, которые накануне атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Транснефти" в Псковской области, были начинены поражающими элементами в виде шариков. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, на территории найдено более 40 фрагментов БПЛА. Сейчас их изучают специалисты.