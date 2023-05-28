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28 мая, 08:53

Поражающими элементами были начинены дроны, атаковавшие нефтестанцию под Псковом

SHOT: Атаковавшие нефтестанцию под Псковом дроны были с поражающими элементами

Беспилотники, которые накануне атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Транснефти" в Псковской области, были начинены поражающими элементами в виде шариков. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, на территории найдено более 40 фрагментов БПЛА. Сейчас их изучают специалисты.

Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области

Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области

Напомним, накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об атаке дронов на здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. В результате нападения никто не пострадал.

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Getty Images / Henning Kaiser / picture alliance

Никита Никонов
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