Поражающими элементами были начинены дроны, атаковавшие нефтестанцию под Псковом
SHOT: Атаковавшие нефтестанцию под Псковом дроны были с поражающими элементами
Беспилотники, которые накануне атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Транснефти" в Псковской области, были начинены поражающими элементами в виде шариков. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, на территории найдено более 40 фрагментов БПЛА. Сейчас их изучают специалисты.
Напомним, накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об атаке дронов на здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. В результате нападения никто не пострадал.
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