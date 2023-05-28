Итальянцев призвали вкладываться в "экономическое чудо" Украины
Премьер Италии Мелони заявила, что верит в "экономическое чудо" Украины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что благодаря помощи этой страны Украина сможет возродиться, стать процветающим государством и пережить "экономическое чудо". Глава итальянского правительства в связи с этим высказалась за дальнейшую поддержку Киева за счёт средств налогоплательщиков.
"Помочь Украине иметь будущее в мире и свободе — в наших интересах. Мы убеждены, что у Украины будет возможность возродиться, и процветать, и скоро прийти к экономическому чуду. И мы делаем вклад в это", — сказала она в интервью газете Il Messaggero.
Премьер напомнила об апрельской конференции по восстановлению Незалежной, в которой приняли участие компании обеих стран, отметив, что Рим хочет видеть её "свободной и восстановленной, в том числе итальянскими "руками".
"Италия действует и будет действовать в полном соответствии с европейскими союзниками и Североатлантическим альянсом, ориентируясь на национальные интересы Италии. Это то, что мы делали до сих пор и будем продолжать делать", — добавила Мелони.
Ранее Лайф рассказывал, что по всей Италии прошла "Эстафета во имя человечества", призывающая прекратить накачивать Украину оружием. Организаторы и участники акции, проехав более четырёх тысяч километров, хотели показать свою позицию, в частности, отрицание насилия, а также призвать прекратить огонь.
Wikipedia / Tiia Monto