Итальянцев призвали вкладываться в "экономическое чудо" Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что благодаря помощи этой страны Украина сможет возродиться, стать процветающим государством и пережить "экономическое чудо". Глава итальянского правительства в связи с этим высказалась за дальнейшую поддержку Киева за счёт средств налогоплательщиков.

"Помочь Украине иметь будущее в мире и свободе — в наших интересах. Мы убеждены, что у Украины будет возможность возродиться, и процветать, и скоро прийти к экономическому чуду. И мы делаем вклад в это", — сказала она в интервью газете Il Messaggero.

Премьер напомнила об апрельской конференции по восстановлению Незалежной, в которой приняли участие компании обеих стран, отметив, что Рим хочет видеть её "свободной и восстановленной, в том числе итальянскими "руками".

"Италия действует и будет действовать в полном соответствии с европейскими союзниками и Североатлантическим альянсом, ориентируясь на национальные интересы Италии. Это то, что мы делали до сих пор и будем продолжать делать", — добавила Мелони.