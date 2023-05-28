Учёные придумали, как медленнее стареть без специальных диет

Чувство голода может вызвать эффект омоложения, свойственный голоданию, и для этого даже не потребуется употреблять меньше калорий. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета, их работа опубликована в журнале Science.

Проводившиеся над грызунами и плодовыми мушками (Drosophila melanogaster) эксперименты продемонстрировали, как ограничение потребляемых калорий может повысить продолжительность жизни и положительно сказаться на здоровье. При этом учёные отметили, что результаты исследований рано применять к людям. Тема всё ещё нуждается в дополнительном изучении.

Новый же эксперимент привёл исследователей к выводу, что для замедления процесса старения может оказаться достаточно и обычного чувства голода.

Установлено, что ВСАА — аминокислоты с разветвлённой цепью — важный питательный элемент и похоже, что они вызывают у мух чувство насыщения. Выходит, что при употреблении ВСАА в меньшем объёме чувство голода будет сильнее. В ходе испытаний учёные сперва кормили голодных мушек пищей с низким уровнем ВСАА, а через некоторое время допускали к обычной для них еде. Выяснилось, что мухи, употреблявшие еду с низким показателем ВСАА, съедали больше еды и выбирали продукты, где много белка, пренебрегая высокоуглеводной пищей. Это говорит о том, что мухи стремились утолить реальный голод, а не выбирали еду, которая казалась им вкуснее.

Вместе с тем учёные заметили у насекомых те же процессы, если ограничивать калорийность рациона. К тому же, активировав напрямую нейроны дрозофил, исследователи выявили, что мухи, которых стимулировали голодом, в результате живут дольше.

"Таким образом, само состояние голода, а не доступность или энергетические характеристики диеты может замедлить старение", — заявили испытатели.

Они считают, что результаты эксперимента помогут разобраться, чем вызвана польза диет с низким содержанием ВСАА для здоровья человека. Предполагается, что такие диеты способны обеспечить достаточное количество питательных веществ, но при этом не подавляют сигналы голода в мозге.

Отмечается, что для подтверждения этой версии нужно провести ещё множество испытаний, и на человеке в том числе. Гены людей и мушек, отвечающие за болезни, совпадают на 75%, однако применять результаты испытаний в медицинской практике будет возможно только после их проверки на других млекопитающих, а затем и на людях.