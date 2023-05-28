На сегодняшний день западные страны ведут против России по всем фронтам полномасштабную войну в широком понимании этого слова. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

Песков заявил, что Запад ведёт войну против России по всем фронтам. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"В более широком смысле идёт война. Идёт война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности", — указал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сегодня российские оппоненты посягают даже на то, что ещё вчера казалось святым.

"Мы видим, что все эти "незыблемые" основы рушатся под ногами вот этих не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада", — добавил он.