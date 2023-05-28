Снят с мели плывущий в Иран сухогруз, перекрывший Волго-Каспийский канал
Следовавший в Иран теплоход "Порт Оля – 2", севший накануне на мель и перекрывший движение по Волго-Каспийскому каналу (ВКМСК) в Астраханской области, успешно отбуксирован на стоянку. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
"По состоянию на 13 часов 10 минут 28.05.2023 сухогруз "Порт Оля – 2" снят с мели, находится на якорной стоянке в районе 142-го километра ВКМСК. Движение судов по каналу открыто", — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Ладожском озере обнаружили ушедший на дно корабль и некоторое количество бутылок, их датируют XIX – началом XX века. Экспедиция в глубины озера была организована как часть исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин".