Песков: Россия должна быть жёсткой и делать то, что соответствует её интересам

Россия должна делать то, что соответствует её интересам, быть жёсткой, доносить свои озабоченности и то, что не приемлет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы должны не поддаваться эмоциям, мы должны сохранять трезвость мышления, мы должны сохранять собранность и силу. Делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жёсткими, но открытыми к тому, чтобы чётко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать. В общем смысле этого слова", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.