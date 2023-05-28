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28 мая, 10:23

Песков: Россия должна быть жёсткой и делать то, что соответствует её интересам

Россия должна делать то, что соответствует её интересам, быть жёсткой, доносить свои озабоченности и то, что не приемлет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы должны не поддаваться эмоциям, мы должны сохранять трезвость мышления, мы должны сохранять собранность и силу. Делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жёсткими, но открытыми к тому, чтобы чётко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать. В общем смысле этого слова", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что всё это нужно доводить до Запада.

Песков заявил, что Запад ведёт войну против России по всем фронтам

Песков заявил, что Запад ведёт войну против России по всем фронтам

Ранее представитель Кремля прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма о "смерти россиян" в зоне проведения СВО как "лучшей трате денег" США. Песков назвал наличие у Соединённых Штатов такого парламентария несравнимым позором.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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