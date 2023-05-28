Северная Корея за время пандемии отгородилась стеной от соседей

За время пандемии Северная Корея значительно укрепила свои границы с Россией и Китаем, пишет Reuters со ссылкой на спутниковые данные. Подчёркивается, что ковид дал Пхеньяну "редкую возможность" перекрыть маршруты, используемые контрабандистами и перебежчиками, а всего на государственных рубежах появились сотни километров укреплений — стен, наблюдательных вышек и постов охраны.

Так, если за 2019 год из страны бежало 1047 северокорейцев, то за прошлый год — всего 67 человек. Как отметил постоянный научный сотрудник американского Центра Стимсона Бенджамин Кацефф-Зильберштейн, эти меры, по всей видимости, будут соблюдаться ещё долго, а их долгосрочные последствия коснутся "зарождающегося класса торговцев" и женщин, которым неформальная торговля давала "шанс проложить свой собственный путь".