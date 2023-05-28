МИД Ирана призвал не допустить конфликта с Афганистаном после ЧП на границе

Столкновения на границе между Ираном и Афганистаном обернутся стратегическими потерями для обеих сторон. Об этом заявил начальник Главного управления по Южной Азии иранского МИД Сейед Расул Мусави, комментируя перестрелку, которая произошла накануне.

"Будьте начеку!" — предупредил чиновник обе стороны конфликта, его слова приводит агентство Mehr.

Мусави напомнил, что в результате вчерашнего конфликта на границе погибли два иранских пограничника и один представитель "Талибана"*. При этом страны обвинили друг друга в провокации и начале стрельбы.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел РФ, Китая, Ирана и Пакистана призвали руководство движения "Талибан"* сформировать инклюзивное правительство в Афганистане.