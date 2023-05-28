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28 мая, 11:21

МИД Ирана призвал не допустить конфликта с Афганистаном после ЧП на границе

Столкновения на границе между Ираном и Афганистаном обернутся стратегическими потерями для обеих сторон. Об этом заявил начальник Главного управления по Южной Азии иранского МИД Сейед Расул Мусави, комментируя перестрелку, которая произошла накануне.

"Будьте начеку!" — предупредил чиновник обе стороны конфликта, его слова приводит агентство Mehr.

Мусави напомнил, что в результате вчерашнего конфликта на границе погибли два иранских пограничника и один представитель "Талибана"*. При этом страны обвинили друг друга в провокации и начале стрельбы.

Китай с 24 мая запустит прямое авиасообщение с Афганистаном

Китай с 24 мая запустит прямое авиасообщение с Афганистаном

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел РФ, Китая, Ирана и Пакистана призвали руководство движения "Талибан"* сформировать инклюзивное правительство в Афганистане.

*Деятельность организации запрещена ООН.

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Wikipedia / sipo

Татьяна Миссуми
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