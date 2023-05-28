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Опубликовано 28 мая 2023, 11:16

Под Купянском уничтожены склады теробороны и украинских наёмников

ВС России уничтожили склады теробороны и наёмников на Купянском направлении

Вооружённые силы России уничтожили украинские склады боеприпасов территориальной обороны и наёмников Иностранного легиона на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого Иностранного легиона", сказал он.

ВСУ за сутки потеряли более 260 военных на самом смертоносном участке фронта
ВСУ за сутки потеряли более 260 военных на самом смертоносном участке фронта

Ранее ВС России уничтожили два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Они находились в районах Новомихайловки в ДНР и Степового Запорожской области.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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