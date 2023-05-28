Под Купянском уничтожены склады теробороны и украинских наёмников

Вооружённые силы России уничтожили украинские склады боеприпасов территориальной обороны и наёмников Иностранного легиона на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого Иностранного легиона", — сказал он.