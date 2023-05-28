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28 мая, 11:24

Войска России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении

Российские военные за сутки ликвидировали до 340 украинских военных на Донецком направлении, а также уничтожили два склада с оружием и шесть единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", уточнил он.

В районе Георгиевки и Краматорска нанесён удар по складам боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы "Лиман".

Три ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS сбиты за сутки

Три ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS сбиты за сутки

Также сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили украинские склады боеприпасов территориальной обороны и наёмников Иностранного легиона на Купянском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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