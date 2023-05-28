Названа причина аварии на сетях крупнейшего телеком-оператора в Крыму

Причиной аварии на сетях магистрального оператора связи "Миранда-медиа", в результате которой у абонентов всего Крыма пропал Интернет, оказалась хакерская атака. Как сообщили в пресс-службе оператора, она стала одной из крупнейших за историю компании.

"Была совершена хакерская атака. Одна из крупнейших за всю историю компании. На её устранение потребовалось 16 часов. Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи", — уточнили в компании.

Как сообщил гендиректор "Миранда-медиа" Иван Зима, к настоящему времени удалось полностью восстановить сетевую инфраструктуру. При этом в целях безопасности полный доступ к информационным сервисам пока не дали.