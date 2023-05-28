В ХМАО дама с собачкой избила школьника на детской площадке

В Нефтеюганске женщина избила школьника на детской площадке. Кадры потасовки в неравном весе, снятые его одноклассницами, публикует местный телеграм-канал "Муксун ФМ".

В Нефтеюганске женщина избила школьника на детской площадке. Видео © Telegram / Муксун ФМ | Югра Ямал Тюмень

Согласно озвученной версии, женщине с сигаретой во рту и маленькой собачкой не понравилось, что 13-летний подросток забрался на детские качели. Ничего не говоря, она подошла к ребёнку и отобрала у него дипломы, выданные в школе. Удивлённый мальчик попытался выдернуть их из рук молчаливой курильщицы, однако та ударила его по голове, из-за чего между ними завязалась драка.

Женщина несколько раз толкнула ребёнка и ударила по лицу, после чего повалила на землю и ударила ногами. Неизвестно, чем бы мог закончиться конфликт, если бы разнимать "бойцов" не подбежал ещё мужчина. Он оттащил женщину от подростка, попытался вникнуть в конфликт и успокоить плачущего мальчика, однако тот уже принялся звонить родителям и в полицию.

На место ЧП приехали сотрудники по делам несовершеннолетних и записали его показания. Вероятно, безнаказанной неадекватная женщина теперь точно не останется. Как сообщили в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по данному факту начата проверка.