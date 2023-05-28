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28 мая, 12:44

Путин на следующей неделе проведёт очные международные переговоры

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт очные международные переговоры. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

"У Путина в графике международные переговоры, они пройдут очно", — сказал Зарубин.

С кем именно встретится президент, пока не известно. Также глава государства посетит одну из крупных детских больниц в Московской области и центр креативных профессий в столице. Кроме того, Путин примет участие в совещаниях с правительством и членами Совета безопасности.

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Ранее президент поздравил российских пограничников с профессиональным праздником и подчеркнул, что они используют все средства для защиты суверенитета РФ. Глава государства отметил, что нынешние сотрудники погранслужбы являются потомками и наследниками поколения победителей, сокрушившего нацизм.

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ТАСС / The Kremlin Moscow

Никита Никонов
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