Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт очные международные переговоры. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

"У Путина в графике международные переговоры, они пройдут очно", — сказал Зарубин.

С кем именно встретится президент, пока не известно. Также глава государства посетит одну из крупных детских больниц в Московской области и центр креативных профессий в столице. Кроме того, Путин примет участие в совещаниях с правительством и членами Совета безопасности.